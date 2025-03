Sportnews.eu - Cosa mangiare dopo l’allenamento: sono in pochi a conoscere la risposta giusta

Leggi su Sportnews.eu

Un allenamento di media o elevata intensità comporta un dispendio energetico importante:per recuperare energie?Un allenamento di media o di elevata intensità comporta un certo dispendio energetico. Si fatica, si suda, perciò, subitol’attività fisica, è essenziale consumare un pasto idoneo. Ma che? Si tratta di una domanda che sorge spontanea tra gli sportivi, ma che comporta risposte talvolta confuse e poco chiare. Non bisogna guardare solo la composizione dei vari cibi, ma anche le personali esigenze digestive.Atleti si allenano in palestra (Sportnews.eu)Uno spuntino post allenamento è comunque una buona abitudine che tutti gli atleti dovrebbero adottare. Naturalmente, lo spuntino si deve fare in base a tante varianti e caratteristiche. Così come ogni altro pasto della giornata, anche lo spuntino deve essere equilibrato e sano, ma non solo, perché questo leggero pasto deve servire essenzialmente per quattro funzioni.