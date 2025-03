Quifinanza.it - Cosa consuma più acqua in casa e come evitare sprechi

L’è un bene prezioso, ma spesso viene sprecata. Le ultime statistiche Istat relative al periodo 2020-2023 comunicano infatti che il prelievo giornaliero è stato di circa 25 milioni di metri cubi. Parliamo di 424 litri per abitante, una cifra molto alta se si pensa che 157 litri per persona al giorno vengono dispersi. Potrebbero invece essere utilizzati per soddisfare il fabbisogno idrico di oltre 43 milioni di persone per un intero anno. Glisi possono però ridurre adottando alcune buone abitudini e cercando di capirepiùin.Inpiù?In Italia il consumo medio dipro capite a cittadino è di circa 220 litri al giorno con forti variazioni che dipendono dal territorio di provenienza. Si tratta di un dato negativo che pone il nostro paese tra i peggiori in Europa per il consumo di