Oasport.it - Cosa cambia per Sinner con la sconfitta di Alcaraz e fino a quando è sicuro di rimanere n.1

Ladi Carlosnelle semifinali del Masters1000 di Indian Wells ha delle conseguenze importanti rispetto alle possibilità dello spagnolo di insidiare il trono di Jannik, attualmente fermo per la sospensione di tre mesi dal circuito internazionale del tennis per la vicenda “Clostebol”.Come è noto, Jannik sarà costretto a scartare nella classifica generale un totale di 1600 punti, frutto dei 1000 punti della vittoria a Miami, dei 400 del penultimo atto al Montecarlo e dei 200 dei quarti di finale a Madrid. La corsa al primato si è quindi aperta ad altri contendenti, ovvero Alexander Zverev e.Il rendimento del tedesco e dello spagnolo, però, ha garantito al nostro portacolori una permanenza in vetta alla classifica mondiale di almeno 45 settimane, ovveroal 20 aprile.