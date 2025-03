Corsa Scudetto | il calendario a confronto di Inter Napoli e Atalanta nelle ultime giornate

Leggi su Sportface.it

Tre squadre in tre punti. A diecidalla fine del campionato di Serie A 2024/2025 sono rimaste in tre le pretendenti per il titolo di campione d’Italia: i campioni in carica dell’, ildi Antonio Conte e l’trascinata dai gol di Mateo Retegui e Ademola Lookman. E allora andiamo a vedere ildi tutte e tre le squadre per capire un po’ quali potranno essere le insidie nel corso dei rispettivi cammini in campionato.ILDELL’-UdineseParma--CagliariBologna--Roma-VeronaTorino--LazioComo-Lautaro Martinez e compagni dovranno giocare cinque partite in casa e cinque in trasferta. E gli ostacoli non mancheranno visto che subito c’è uno scontro direttoin casa proprio dell’, al ritorno della sosta i ragazzi di Simone Inzaghi giocheranno con Udinese, Parma e Cagliari e nel mezzo ci metteranno anche la doppia sfida con il Bayern Monaco nei quarti di Champions League e l’andata delle semifinali di Coppa Italia con il Milan.