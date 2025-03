Inter-news.it - Corsa scudetto, Compagnoni dà le quote: «Napoli 45%, Inter un po’ meno»

Leggi su Inter-news.it

Maurizioha pronunciato il suo punto di vista sulla lotta al vertice del Campionato italiano, indicando ilcome leggermente in vantaggio sull’per la vittoria finale.IL RAGIONAMENTO – L’è attualmente in testa al Campionato con un punto di vantaggio sule 3 sull’Atalanta. I meneghini non sono però i favoriti per la conquista dello, secondo il giornalista Maurizio, espressosi in questi termini a Radio Deejay Club: «Considerando il calendario, da questo punto di vista l’Atalanta è quella messa peggio, perché lo ha molto difficile. Considerando anche gli impegni di coppa della squadra di Simone Inzaghi, direi 45%, 40%e 15% Atalanta. Poi, se i meneghini dovessero vincere in modo convincente con l’Atalanta, quel 40% tornerebbe ad essere un 45%, se non addirittura un 50%».