Ilrestodelcarlino.it - ‘Corri con l’Avis’, già 240 iscrizioni. Partenza dalla piazza

Le condizioni meteo tornate favorevoli, dopo il maltempo dei giorni scorsi, permetteranno questa mattina il regolare svolgimento della 49esima edizione dellaconabbinata alla tradizionale passeggiata ecologica. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune, è valida come prova per il campionato Uisp di corsa su strada.alle 9.30, con ritrovo dalle 7.30 inMatteotti per il ritiro dei pettorali. La passeggiata ecologica, sui dieci chilometri, seguirà il percorso della competitiva; ma sono previsti anche percorsi alternativi di sei e tre chilometri, adeguatamente segnalati. Per tutti i camminatori, l’appuntamento è alle 8 per l’iscrizione che sarà di tre euro condaMatteotti. Il percorso per la competitiva e la passeggiata di dieci chilometri prevede lada via Mazzini.