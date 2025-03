.com - Coppa delle Alpi 2025, vittoria ad Aliverti e Polini su Fiat 508 C del 1937

(Adnkronos) – Che l’aspetto competitivo fosse tornato ad essere il cuore pulsante di questa quinta edizione dellaera cosa già nota. Ai piloti il merito di aver offerto una gara esaltante, che nella tappa di oggi ha visto Albertoe Francesco, sulla loro 508 C del, prendersi il primo posto in classifica scalzando i rivali Matteo Belotti e Ingrid Plebani, secondi al traguardo sulla Bugatti T 37 A del 1927. Terzi classificati Francesco e Giuseppe Di Pietra, sempre su508 C, ma del 1938. La neve, del resto, è stata una compagna apprezzatissima di questa edizione della, contribuendo forse a rendere ancor più sfidante e autentica la rievocazione della gara di velocità che nel 1921 vide un gruppo di audaci piloti percorrere 2300 chilometri fra le insidie del territoriono, spingendo i piloti a sfoderare lo spirito audace che rappresenta la vera essenza della Freccia Rossa.