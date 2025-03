Juventusnews24.com - Convocati Juventus Next Gen per il Latina: torna Guerra! Altri 3 rientri per Brambilla, ma c’è un’assenza importante in lista

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Gen per il: c’ètreper, ma c’èinper i bianconeriAttraverso il proprio sito ufficiale, laGen ha reso nota ladeiper il match odierno di Serie C, in programma alle 15.00, in casa delrecupera quattro giocatori: la notizia migliore riguarda senza dubbio Simone, chedopo l’infortunio insieme a Garofani, Anghelè ed Amaradio (sceso in Primavera nelle ultime uscite). Assente per squalifica Faticanti.GEN LIVEGen per il: ladi1 Garofani3 Afena-Gyan5 Macca6 Comenencia9 Mancini10 Anghelè11 Cudrig13 Poli16 Amaradio1723 Scaglia F.