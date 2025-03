Internews24.com - Convocate Inter Women per il Milan: le scelte di Piovani per il match del Gianni Brera

di Redazioneper il: lediper ildel, in programma domenica alle ore 13:30per ilha diramato la lista delle giocatrici per ilin scena alcontro il. Con la partita di domani, sarà la terza volta che le due squadre si sfideranno nell’arco di questa stagione. C’è voglia di rivalsa tra le calciatrici nerazzurre che vogliono ritrovare la vittoria dopo la sconfitta rimediata a dieci secondi prima dello scadere, in casa della Roma. Di seguito la lista completa con leda misterper il derby di domani pomeriggio.1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir, 3 Katie Bowen, 5 Ivana Andrés, 6 Irene Santi, 7 Haley Bugeja, 8 Matilde Pavan, 10 Ghoutia Karchouni, 12 Alessia Piazza, 13 Beatrice Merlo, 14 Chiara Robustellini, 15 Annamaria Serturini, 17 Beatrix Förd?s, 20 Marie Detruyer, 21 Martina Tomaselli, 22 Olivia Schough, 23 Lina Magull, 24 Marija Ana Milinkovic, 25 Paola Fadda, 26 Jasmin Mansaray, 27 Henrietta Csiszàr, 31 Tessa Wullaert, 33 Elisa Bartoli, 36 Michela Cambiaghi, 40 Lidia Consolini, 94 Rachele Baldi.