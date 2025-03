Quotidiano.net - Contro il governo. Marea umana,. Belgrado trema

Leggi su Quotidiano.net

Una delle manifestazioni popolari più imponenti degli ultimi anni ha invaso, dove oltre 100mila persone sono scese in strada per protestareilserbo e il presidente Aleksandar Vucic, accusati di favorire la corruzione dilagante, di esercitare scarsa democrazia e dillare i media. Vucic è ritenuto dai manifestanti il responsabile morale della morte di 15 persone nel crollo del primo novembre scorso, alla stazione di Novi Sad, di una tettoia appena costruita. Le cause della tragedia, secondo gli oppositori di quello che viene definito come un vero e proprio regime, sono da ricercare nell’incuria e negli scarsilli da parte di funzionari corrotti. La sciagura ha colpito al cuore l’intero Paese e ha dato il via alla mobilitazione e alla protesta degli studenti fino alla piazza di ieri.