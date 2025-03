Conti deposito Iban italiano più funzioni contro le truffe Ora Revolut sogna in grande | Vogliamo diventare la prima banca italiana

Leggi su Open.online

Mentre le grandi banche italiane sono impegnate a fondersi, farsi la guerra e costruire nuove alleanze, c’è chi – mese dopo mese – gli soffia da sotto il naso sempre più clienti. È il caso di, la fintech con sede a Londra che conta oltre 50 milioni di clienti in tutto il mondo, di cui tre milioni in Italia. Sul finire del 2024, l’azienda ha ottenuto l’autorizzazione di Bankitalia per offrire serviziri sul suolo nazionale. Un traguardo tutt’altro che scontato per, che nel Regno Unito aveva impiegato ben tre anni di tempo per ottenere lo stesso via libera, soprattutto a causa del ritardo nella consegna di alcuni documenti finanziari e «carenze dilli» sulle transazioni dei propri clienti. Ora che è diventata a tutti gli effetti una, la startup britannica non ha alcuna intenzione di fermarsi.