Ilnapolista.it - Contestazione durissima dei tifosi del Toronto contro Insigne

L’avventura di Lorenzoin Major League Soccer sta vivendo uno dei momenti più difficili. L’ex capitano del Napoli, accolto acome una stella destinata a cambiare le sorti del club, è ora al centro di una durada parte deicanadesi., che compirà 34 anni il prossimo giugno, in questo inizio di stagione non solo non ha giocato un singolo minuto con la maglia della squadra cui costa 15 milioni lordi all’anno (secondo giocatore più pagato di tutta la Major League Soccer dietro solo Leo Messi), ma neanche si è accomodato mai in panchina. Non è lui a essersi tirato indietro, ma il nuovo tecnico delRobin Fraser a non averlo mai convocato per le prime quattro partite giocate.Oramai la rabbia deiè diventata incontenibile ed durante l’ultima garail Chicago Fire, persa 1-2, è sfociata in cori terribili come “Fuck Lorenzo”, ovvero “Fanculo Lorenzo”??? ?????????? ???? ????? ???????? ??? ??????? ??????? ????? ???? ??? ????? #TFCLive pic.