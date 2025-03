Spazionapoli.it - “Conte sta buttando via lo Scudetto”: Capuano durissimo contro l’allenatore del Napoli

Il giornalista Giovanniattacca Antoniodopo il pareggio delil Venezia: ecco perché starebbeil campionatoIl pareggio delil Venezia ha fatto scattare l’allarme e il giornalista Giovanninon le ha mandate a dire. Sul banco degli imputati c’è Antoniomesso sotto accusa per un rendimento che sa di occasione persa. Nelle ultime sette giornate di campionato, ilha racimolato appena 8 punti su 21 disponibili: numeri in flessione per una squadra che dovrebbe avere il tricolore nel mirino.Fa rumore il noto giornalista che per tutta la stagione ha posto particolare attenzione suldi, spesso criticando l’operato o la comunicazione del tecnico azzurro., un calo che fa rumore, con il suo stile diretto, ha commentato così lo 0-0 tra Venezia e:“Ilha raccolto 8 punti (su 21 disponibili) nelle ultime 7 giornate.