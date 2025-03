Ilnapolista.it - Conte: «Mi ha fatto molto arrabbiare il contropiede preso sul finale. Dalle mie squadre non lo accetto»

Il tecnico del Napoli, Antonio, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata contro il VeneziaLe parole diImmaginavi una partita complicata, ma avete avuto tante occasioni, cosa non avetebene?«Penso che a livello calcistico non ci abbiano messo in difficoltà. Il Napoli hala partita su un campo difficile contro una squadra che sta in salute. Anche chi ha giocato contro di loro ha faticato. Quello che dovevamo fare lo abbiamo. Le occasioni che abbiamo lasciato a loro sono state delle nostre disattenzioni. Quello che mi ha dato fastidio è stato ildella fine, quello mi faperché significa che non ci siamo con la testa. Quello che è successo alla fine significa che rischi di prendere un gol e portare avanti una sconfitta che a questo punto sarebbe stato diverso rispetto a un pareggio».