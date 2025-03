Juventusnews24.com - Conte mastica amaro: «Meritavamo di vincere, oggi il campo non è stato bagnato e la palla non scorreva. Sullo Scudetto dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24dopo lo 0-0 suldel Venezia: le dichiarazioni del tecnico del Napoli0-0 tra Venezia e Napoli. Nel post partita, a DAZN ed in conferenza stampa, l’ex Juve Antonioha parlato così.– «ilnon erae lanon. Ho chiesto anche a Di Francesco se fosse stata una loro idea, ma mi ha detto di no. Quello che c’era da fare èfatto, ma quando hai tante occasioni devi fare gol, essere più cattivo. In passato sonoanche critico,no.di, ma ci sta anche il pari. Noi lotteremo fino alla fine con il coltello tra i denti per continuare a dare fastidio».Leggi su Juventusnews24.com