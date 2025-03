Ilnapolista.it - Conte ha guadagnato otto punti nelle ultime sette partite di campionato, è il suo peggior risultato dal 2010 (Opta)

La statistica evidenziata daPaolo sugli ultimi risultati del Napoli di. Il tecnico del Napoliha fatto appena 8. Si tratta di un record negativo, ile dalquando allenava l’Atalanta. Allora furono quattro iconquistati.Il dato negativo diin«Antoniohadi; in Serie A, in una serie disfide in una singola stagione, è il suodalsulla panchina dell’Atalanta (quattro in quel caso). Difficoltà».8 – Antoniohadi; in #SerieA , in una serie disfide in una singola stagione, è il suodalsulla panchina dell’Atalanta (quattro in quel caso).