Conte, è il momento di dimostrare che nessuno ha il posto fisso

più ha il». È una delle tante frasi cheha regalato negli ultimi tempi.in orbita Checco Zalone che sul valore delper gli italiani costruì un film di grande successo (Quo vado?). È probabilmente giunto ildi passare dalla teoria alla pratica. Perché il Napoli è sulle gambe, soprattutto con alcuni calciatori. È fisiologico. È comprensibile. Persino preventivabile. Anche se il Napoli non ha giocato le coppe. Perché la stagione ha richiesto un’intensità non solo altissima ma anche costante. Intensità fisica (pensiamo agli allenamenti) e mentale. Basta aver frequentato un pochino lo sport agonistico per comprendere cosa voglia dire giocare al di sopra del proprio livello. Provare a tenere un rendimento più alto di quello che in realtà ci si potrebbe consentire.