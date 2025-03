Internews24.com - Conte durissimo in conferenza: «Anche l’Inter ha sofferto qui, ma gli altri…». Poi lo dice devvero sullo scudetto

Leggi su Internews24.com

di RedazioneAntonionon usa mezzi termini in, così dopo Venezia Inter, cita i nerazzurri escudettoche.Antonioriporta tutti all’ordine dopo Napoli Venezia. Ecco le dichiarazioni del tecnico instampa dopo lo 0-0 maturato oggi. Pensieroscudetto per l’ex Inter, un estratto:DOPO VENEZIA NAPOLI – «Partiamo dal presupposto che non guardiamo gli altri. Dico sempre che il pareggio è una mezza sconfitta, ma ci sono pareggi e pareggi. Il Venezia per valore della rosa e fisicità meriterebbe una posizione diversa in classifica. Ogni partita dobbiamo fare la prestazione, che abbiamo fatto, dobbiamo essere in fase realizzativa più incisivi. Perché alla fine vince chi fa gol. Inter e Roma hanno, ma facendo gol hanno portato a casa il risultato.