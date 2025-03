Ilnapolista.it - “Conte come Mazzarri”, sui social impazzano gli sfottò per la frase: «Il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva»

Antoniopreso in giro dai buontemponi dell’internet per la suapost Venezia-Napoli. Al termine della partita, il tecnico del Napoli ha dichiarato:«La partita l’abbiamo fatta, su undifficile, su unche non erae lanon. Ho anche chiesto a Eusebio se fosse stata un0’idea loro di non annaffiarlo e mi ha detto di no. Sononto della prestazione. Ovviamente per vincere le partite bisognare fare gol. Quello che è successo alla fine non tollero e ai ragazzi l’ho spiegato bene. Le squadra che cercano di diventare forti hanno sempre la testa per tutti i 90 minuti».Leggi anche:: «difficile, non erae lanon. Non mi era mai successo»Icontro: “Nemmenosarebbe arrivato a tanto”Unache ai tecnici del sofà ha ricordatoche se la prendeva con la pioggia se la squadra non vinceva.