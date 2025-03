Ilnapolista.it - Conte: «Campo difficile, non era stato bagnato e la palla non scorreva.Non mi era mai successo»

Il tecnico del Napoli, Antonio, dopo il pareggio per 0-0 contro il Venezia ha commentato a Dazn anche le condizioni deldello stadio Pier Luigi Penzo.«La partita l’abbiamo fatta, su un, su unche non erae lanon. Ho anche chiesto a Eusebio se fosse stata un0’idea loro di non annaffiarlo e mi ha detto di no. Sononto della prestazione. Ovviamente per vincere le partite bisognare fare gol. Quello che èalla fine non tollero e ai ragazzi l’ho spiegato bene. Le squadra che cercano di diventare forti hanno sempre la testa per tutti i 90 minuti».: «Il Venezia non ci ha messo in difficoltà»Poi a Dazn il tecnico del Napoli ha anche detto, parlando della prestazione della sua squadra:«Penso che a livello calcistico non ci abbiano messo in difficoltà.