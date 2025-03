Spazionapoli.it - Conte, bastone e carota al suo Napoli: “Non lo accetto”

Leggi su Spazionapoli.it

Venezia0-0, arrivano le parole di mister Antonionel post partita ai microfoni di Dazn.Finisce 0-0 al Penzo tra Venezia etra l’entusiasmo del pubblico di casa e la delusione del settore ospiti che si aspettava un altro tipo di risultato al triplice fischio. I partenopei si sono scontrati contro il muro Radu, MVP della gara, e raccolgono soltanto un punto dalla trasferta di Venezia. Ai microfoni di Dazn, Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.: “nto per la prestazione, ecco cosa non tollero”Sulla prestazione messa in mostra:“A livello calcistico, non penso che Venezia ci ha messo in difficoltà. Ilha fatto la partita, contro una squadra in salute, su un campo difficile. Anche chi ha giocato contro di loro ha sempre faticato molto.