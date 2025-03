Lanazione.it - Confesercenti: "Subito i ristori per il lockdown"

Il mini-vissuto da Prato venerdì, in piena allerta rossa, ha fatto battere i pugni a: "". Riavvolgiamo il nastro: la sindaca Ilaria Bugetti venerdì, poco dopo mezzogiorno, di fronte a un’allerta passata da arancione a rossa, ha scelto la massima prudenza firmando l’ordinanza per la chiusura di centri commerciali, negozi e attività produttive. Scelta diversa nella vicina Firenze, ad esempio, dove l’allerta era dello stesso colore ma i negozi, i locali e i ristoranti erano aperti. Sicuramente, sulla scelta della sindaca pratese, ha pesato l’incubo, ancora freschissimo dell’alluvione del novembre 2023, dove l’acqua ha inghiottito cose e purtroppo anche vite. Ricordiamo che la Procura ha indagato 15 persone: due sindaci (l’ex primo cittadino di Prato Matteo Biffoni e quello di Montemurlo Simone Calamai), assessori, tecnici e dirigenti del Consorzio di Bonifica, del Genio civile e di Autostrade per l’Italia.