Conferenza stampa Thiago Motta post Fiorentina Juve | Non siamo stati capaci di reagire Cosa ci siamo detti con Giuntoli? Rimane tutto all’interno ma…

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 2024/25ha parlato indopo. Le dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 2024/25.COME SI SPIEGA QUESTA PARTITA – «La continuazione dell’ultima con l’Atalanta. Prima di queste due partite eravamo i migliori del campionato in difesa, oggi non facciamo le due fasi al meglio. Offensivamente non abbiamo segnato e abbiamo preso tantissimi gol, in due gare. Dobbiamo ritrovare la fiducia, concentrarci sul migliorare sopratla fase senza palla, che era uno dei punti forti. Da lì si deve ripartire. Sennò fatichiamo a stare in campo e aalle difficoltà create dall’avversario. Nondi, bisogna essere molto più solidi».