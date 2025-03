Juventusnews24.com - Conferenza stampa Palladino post Fiorentina Juve: «Serata magica, non ce ne rendiamo conto. Come ho visto i bianconeri? Si sono slegati ma su Thiago Motta dico questo»

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 2024/25Raffaeleha parlato indopo. Le dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 2024/25.HA REALIZZATO COSA È SUCCESSO? – «Stasera è stata, forse non ciancorama siamo molto felici. Abbiamo giocato con intensità ed energia, a tutto campo: ci serviva una partita così, per dare la svolta. Era l’occasione giusta per cambiare discorsi e opinioni. Siamo molto felici e dedichiamo la vittoria a Joe Barone: non lo conoscevo ma è rimasto nel cuore di tutti al Viola Park. E al presidente, che prima del match ci ha caricato telefonandoci».COSA HO SENTITO SOTTO LA CURVA – «Non dobbiamo accontentarci ma fare lo step anche con chi lotta per una posizione diversa.