Juventusnews24.com - Conferenza stampa Gudmundsson post Fiorentina Juve: «Vogliamo sempre giocare così, in casa siamo molto forti. Su Kean…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 2024/25Albertha parlato indopo. Le dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 2024/25.QUANTO È CONTENTO – «come abbiamo fatto in questa settimana, dove abbiamo raccolto tre vittorie in pochi giorni. In, anche perché dietro abbiamo il supporto dei tifosi. La settimana è stata anche dura viste le tre partite: sonomotivato a rimanere in forma, continuando abene».FINALE DI STAGIONE – «L’obiettivo è rimanere nelle zone europee,in una buona posizione e le cose sono nelle nostre mani.anche andare avanti in Conference League, che èstato nei programmi del club.