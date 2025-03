Bergamonews.it - Conegliano non si fa impressionare: 3-0 al Volley Bergamo anche in gara-2 davanti a 5mila persone

. Si sapeva sin dall’inizio: per batterenon sarebbe bastato tutto il cuore del mondo, la spinta deidella ChorusLife Arena, l’entusiasmo, la voglia. L’Imoco impone quella legge che nello sport tante volte la fa da padrona: quella del più forte. D’altronde siamo di fronte ad una squadra che non perde mai in stagione e in tutto un campionato concede solo un tiebreak, facendo il record di punti. Una macchina perfetta, che qualcosa concede, sì, ma se ha la concentrazione giusta può arare pacificamente chiunque.E infatti:0-3. Serie chiusa in due partite senza bisogno dello spareggio, Imoco in semifinale Scudetto e rossoblù ai playoff Challenge per conquistarsi un posto in una coppa europea: li giocherà a Treviglio, ritrovando il PalaFacchetti dopo aver vissuto un pomeriggio incredibile in un campo sul quale in futuro, perché no, potrebbetornare a giocare.