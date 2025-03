Internews24.com - Conceição a Dazn: «Oggi non era facile, siamo stati bravi in questa cosa»

Leggi su Internews24.com

di Redazionenel post partita di Milan Como ha analizzato la sfida e il successo in casa ai microfoni diRaggiunto dai microfoni di, l’allenatore del Milan Conceicao, ha analizzato il successo dei rossoneri a San Siro ai danni del Como. Attualmente si trovano a -14 dall’Inter.SU REIJNDERS E IL SUO RUOLO IN CAMPO – «Dipende dalla partita, ma lui gioca bene dappertutto. È molto intelligente e capisce le situazioni»SULL’ESULTANZA E IL LEGAME CON LA FAMIGLIA – «Non era verso mio figlio, anche se la mia famiglia era presente allo stadio. Era l’esultanza di un allenatore che ha visto la squadra sbagliare un paio di gol nei primi 15 minuti. Abbiamo avuto qualche difficoltà in fase difensiva, eravamo troppo bassi e fuori tempo nel pressing. Dopo l’intervallo abbiamo ripreso a fare ciò che avevamo preparato, con e senza palla.