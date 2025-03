Sport.quotidiano.net - Conad: serve un colpo di reni e sperare

Per arrivare alla salvezza c’è un Everest da scalare, ma non è impossibile. La(25) ospita alle 18 Siena (43) nell’ultima giornata di Serie A2 e sa di non essere padrona del proprio destino: l’unica certezza è quella di dover vincere 3-0 o 3-1 per salire a quota 28, per poiche una tra Cantù e Macerata, che occupano attualmente congiuntamente la terzultima piazza a quota 28, non faccia punti. Retrocedono infatti in A3 le ultime 2 classificate al termine della regular season e, nonostante il 3-0 sul campo del fanalino Palmi, gli uomini di Fanuli sono penultimi: Macerata, capace di fare l’impresa domenica scorsa superando in trasferta il campo della capolista Prata di Pordenone, ha il vantaggio del fattore campo nel match con Ravenna, terza della classe, mentre Cantù gioca un derby tutto lombardo sul campo di Brescia, che è salita al vertice nell’ultimo turno agganciando proprio Prata.