Iodonna.it - Con un paio di jeans ricamato e brillante

Leggi su Iodonna.it

Sfizi di stile. Per quanto il denim nella sua purezza, classico e minimale come gli anni ’90, sia imbattibile. Ogni tanto può capitare di essere ammaliati da modelli che esplorano un mondo più glamour, elevando questo capo a un nuovo livello di eleganza. Dopo la tendenza frange e quella cut-out, per la Primavera-Esatte 2025 è tempo dicon brillantini.a sigaretta: 5 outfit a cui ispirarsi dai 20 ai 60 anni X Un po’ Barbie un po’ Paris Hilton, conquistano con il loro fascino giovanile, riscoprendosi alleati strategici per le serate casual con un twist.