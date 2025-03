Ilfattoquotidiano.it - Con Trump i Cdc pianificano uno studio sul legame (inesistente) tra vaccini e autismo. Protestano scienziati e associazioni

Il brusco ritiro della nomina a capo dei Centers for disease control and prevention (Cdc) di Dave Weldon, medico no-vax sostenitore di un colnto tra, non sembra aver cambiato i piani concreti dell’amministrazionesulla ricerca. Nonostante la comunità scientifica mondiale lo escluda da decenni, mentre taglia i fondi alla ricerca pubblica la Casa Bianca secondo quanto ricostruito da Reuters e Washington ha chiesto una settimana fa al Cdc, l’agenzia federale per la Sanità pubblica statunitense, di avviare unoad hoc. E non sembra finora aver fatto marcia indietro. Non stupisce, dato che in decine di apparizioni pubbliche il nuovo segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. ha collegato iai disturbi dello spettro autistico. Contrarie leper la difesa delle persone con, secondo si tratta di un uso scorretto dei fondi favorendo il ritorno di malattie debellate e allontanando la ricerca dalle vere cause dell’