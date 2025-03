Palermotoday.it - Con le amichette al centro estetico a 4 anni: a Palermo fino a 500 euro per una giornata in baby spa

Leggi su Palermotoday.it

Principesse per un giorno. Bastano un pugno di, smalti, trucchi, treccine glitter e maschere viso (ovviamente con prodotti studiati appositamente per la loro pelle) e il sogno è servito. È questa la nuova frontiera delle feste di compleanno per bambine a: la moda, che spopola.