Compagnoni a gamba tesa: «Motta? I giocatori non lo seguono più»

di Redazione entra a su Thiago ed esprime le sue considerazioni sulla situazione in casa Juventus Direttamente dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla situazione in casa Juventus, su Thiago e in generale sulla squadra bianconera che dista dall'Inter 8 punti. PAROLE – «La Juve non ha certezze, non ha certezze, ho la sensazione che la squadra non segue più l'allenatore. Io a oggi non so ancora qual è la formazione titolare della Juventus, me lo chiedo e non lo so per i tanti cambi fatti».