Come vedere Atalanta-Inter gratis oggi in streaming su DAZN!

Il big match della 29ª giornata di Serie A tra, in programma domenica 16 marzo alle ore 20:45, sarà trasmesso in esclusiva su. Per questa occasione speciale, la piattaforma diha deciso di offrire la visione gratuita della partita ai primi due milioni di utenti che si registreranno sul sito o sull’app.PARTITAvisibilein chiaro per tutti! Una novità importante per tutti gli appassionati di calcio che non sono abbonati a, i quali avranno la possibilità di assistere alla sfida tra la capolistae un’in piena corsa Champions League senza alcun costo aggiuntivo. Da un lato, l’di Simone Inzaghi vuole consolidare il primo posto in classifica e avvicinarsi sempre più allo Scudetto. Dall’altro, la squadra di Gian Piero Gasperini cerca punti pesanti nella lotta per un posto in Champions League.