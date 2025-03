Formiche.net - Come rafforzare l’intelligence europea. La ricetta di Gorelick, ex Cia

“Non siamo ancora sicuri della direzione in cui stanno andando gli Stati Uniti”, dice Robert, capocentro della Central Intelligence Agency in Italia dal 2003 al 2008, a Formiche.net.“Sebbene Donald Trump stesso non sia indubbiamente un amico dell’Europa, la maggior parte degli americani lo ha votato per ragioni che non hanno nulla a che fare con la politica estera, quindi non rappresenta necessariamente una svolta storica rispetto alla tradizionale politica estera americana”, spiega. E ancora: “Nonostante l’umiliazione inflitta al presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, le minacce e l’effettiva imposizione di dazi, nonché la sua visione transazionale delle relazioni internazionali, non è ancora chiaro se queste siano semplici tattiche negoziali per raggiungere obiettivi a breve termine o se rappresentino un cambiamento storico nella politica estera americana, allontanandosi dal ruolo di principale difensore del mondo democratico.