Nonsolo.tv - Come finisce La Abuela – Legami di sangue? Spiegazione del finale dell’horror franco-spagnolo

Leggi su Nonsolo.tv

Ildi Ladiè inquietante e ricco di simbolismi. Ecco ladegli eventi conclusivi.Ladiè un horrordel 2022 diretto da Paco Plaza, noto per la saga REC (di cui ha diretto tre dei quattro capitoli). Il film, che non ha avuto un grandissimo successo al botteghino con appena 2 milioni di euro raccolti in tutto il mondo, è caratterizzato da un’atmosfera angosciante e carica di tensione e culmina in un epilogo disturbante che lascia lo spettatore con molte domande.Di seguito vi riassumeremo brevemente la trama e parleremo del. In tal senso, se non hai ancora visto il film e vuoi evitare anticipazioni sulla trama e sulla sua interpretazione, ti consigliamo di interrompere la lettura (ma se sei arrivato/a qui, probabilmente vuoi proprio approfondire il significato del, quindi vai pure).