Come cambia la scuola. Calano gli iscritti e i docenti. Restano le “classi pollaio”

Una primavera "calda" attende le scuole del Legnanese, tra calo delle iscrizioni, tagli agli organici, concorsi Pnrr e mobilità. È la valutazione di Pippo Frisone, sindacalista Flc-Cgil. "Chiuse le iscrizioni il 10 febbraio, le scuole sono alle prese con le proposte di formazioneda inoltrare in Provveditorato, che costituiranno la base per la determinazione degli organici del personale docente del nuovo anno scolastico 2025/26 – afferma –. La denatalità colpisce ancora duro. Tra il 2020 e il 2024 si sono persi in Lombardia 35.788 alunni nella primaria, nell’infanzia 10.460 e nelle medie 15.000, sostanziale tenuta alle superiori. A Legnano si registra un leggero aumento delle nascite residenti, che passano nel 2024 a 404, dopo un trend negativo che partendo dal 2009, anno record con 599 nascite, poifino a 394 nel 2023.