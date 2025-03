Colpo Donnarumma assalto riuscito | si chiude subito

Leggi su Sportface.it

Sono vicini alGianluigi: l’e si puòre, il portiere della Nazionale dice addio al PSG!Il futuro di Gianluigial PSG è un rebus intricato da risolvere. Al momento non si sa ancora cosa deciderà di fare il classe ’99. Le continue critiche ricevute nel corso della sua esperienza a Parigi, giunta al quarto anno, lo avevano portato a pensare all’addio ma una sua dichiarazione rilasciata ad inizio gennaio aveva spiazzato tutti. “Sto bene qui e la mia priorità è il rinnovo”, erano in sintesi le sue parole di qualche mese fa. Adesso è cambiato qualcosa?La realtà vede, al di là delle dichiarazioni di facciata, diverse difficoltà nel trovare il prolungamento di contratto con i campioni di Francia, considerando la scadenza nel 2026. L’offerta recapitata all’entourage del calciatore, non convince a pieno l’ex Milan che ha preso tempo e fin qui non si è espresso.