Iltempo.it - Colpo di scena, traballa l'alibi di Sempio: quell'ora di buco che cambia tutto

Crolla l'di Andreanel delitto di Garlasco. C'è undi almeno un'ora, dalle 9 alle 10, nella ricostruzione che il nuovo indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 tra le 9.12 e le 9.35, ha fornito in questi anni. E che oggi pesa sulla sua posizione, aggravata dalla perizia genetica che, in attesa degli esiti della consulenza sulla comparazione del tampone salivare prelevato all'indagato nei giorni scorsi, avrebbe già accertato la compatibilità del suo Dna cono trovato sotto le unghie della vittima. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, oltre a concentrarsi sulle analisi scientifiche dei reperti delladel crimine, quei nuovi elementi che il gip ha ordinato di comparare con il profilo genetico e le impronte dell'indagato, stanno setacciando gli atti contenuti nei 32 faldoni recuperati dagli archivi, per confrontare la versione dicon le informazioni messe a verbale da una serie di testimoni, tra cui i suoi genitori e gli amici, nonché con le intercettazioni.