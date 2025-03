Colloqui di pace tra Rubio e Lavrov

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.03 Il Segretario di Stato Usa, Marcoe il ministro degli Esteri russo, Sergei, hanno parlato per concordare la prossima fase deiper porre fine alla guerra di Mosca contro l'Ucraina. La portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce,ha detto che i diplomatici "hanno concordato di continuare a lavorare per ripristinare le comunicazioni tra Stati Uniti e Russia" ma non sono stati forniti dettagli su quando inizierà il prossimo round diUsa e Russia,ospitati dall'Arabia Saudita.