Zonawrestling.net - Collision 16.03.2024 Shut up baldy!

Benvenuti all’analisi di, in diretta dal The Theater at Virgin Hotels di Las Vegas. Serata che vede due match del torneo eliminatorio per il titolo International e un importante main event tra gli FTR e l’Undisputed Kingdom.Lo show inizia con una serie di promo. Ricochet avverte che se Shibata è intelligente dovrebbe rinunciare al match, altrimenti continuerà a dimostrare perché è “fuori dal mondo”. Shibata risponde con un sintetico “UP”. Mark Davis promette di spennare Mark Briscoe e mangiarselo a cena, mentre Briscoe giura di passare attraverso Davis. Roderick Strong afferma che lui e O’Reilly sono il miglior tag team del business, con Cole che conferma che è “Undisputed”. Cash Wheeler dice di puntare tutto sugli FTR, mentre Dax promette di rovinare la festa all’Undisputed Kingdom.