Biccy.it - Clerici spara a zero su dei film degli Oscar: “Terrificanti, insulsi”

Leggi su Biccy.it

Così, random, a due settimane dalla notte, Antonellaoggi ha stroncato dueche sono stati premiati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno sul suo profilo Twitter ha duramente criticato Anora (che ha vinto anche il premio come Migliordell’anno aglie la Palma d’Oro a Cannes nel 2024) dicendo che è uninutile e insulso e anche The Substance, che ha definito terrificante: “Anora il vincitore di 5e’ uno deipiù brutti,, inutili che abbia mai visto! The Substance? Terrificante anche quello“.Quando l’inviato Rai Domenico Marocchi ha detto che sarebbe voluto andare a vedere Anora al cinema, Antonellina ha risposto: “Non buttare i soldi così“.Ma ecco lain sala mentre stava guardando Anora.