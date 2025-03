Claudia, la cagnolina che ha perso una zampa dopo un incidente ora cura gli ospiti delle Rsa

Leggi su Lanazione.it

Camaiore, 16 marzo 2025 – Si chiama, ha 7 anni ed è una “speciale” in tanti sensi: ha una disabilità – haunaper i postumi di un– e aiuta lene anziane o con disabilità a ritrovare fiducia e autostima grazie ai percorsi di pet therapy. Inoltre, lavora con i bambini su progetti volti all’inclusione. Il tutto assieme a sua ’mamma’ Anna, educatrice cinofila che l’ha adottata quasi sei anni fa. Anna, qual è la storia di? “È una storia particolare: che io sappia, non ci sono cani con disabilità che fanno pet therapy. Inizalmente c’era diffidenza”. L’avete superata? “Il punto, per i cani come per lene, è se vogliamo mettere in evidenza la disabilità o trattarla come una caratteristica dell’individuo. E questo, secondo me, è anche il messaggio che questa storia può lanciare: dobbiamo decidere a cosa dare più importanza, se alla disabilità o all’individuo, che sia animale ona.