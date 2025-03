Oasport.it - Classifica Tirreno-Adriatico 2025: Juan Ayuso conquista il Tridente, Ganna sorpassa Tiberi sul podio

ha vinto la, salendo sul gradino più alto a San Benedetto del Tronto indossando la maglia azzurra e alzando al cielo l’iconicoche viene consegnato al trionfatore della Corsa dei due Mari. Lo spagnolo ha dettato legge grazie alla prestazione offerta nella penultima tappa andata in scena ieri, quando ha fatto la differenza sulla salita che conduceva al traguardo di Frontignano.L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG si è imposto con un vantaggio di 35 secondi nei confronti di Filippo, che oggi ha guadagnato tre secondi allo sprint intermedio e ha operato il sorpasso nei confronti di Antonio, terzo a 36” dall’iberico. Antoniosi era ben difeso nella cronometro d’apertura e aveva tenuto nella frazione regina, mentre Filippo, che dopo il successo nella prova contro il tempo aveva conservato il simbolo del primato per cinque giorni, ha stretto i denti in salita.