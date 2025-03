Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2025: Bagnaia già a -31 da Marquez, Morbidelli lo tallona

Leggi su Oasport.it

Marcresta a punteggio pieno nelladeldopo la vittoria ottenuta nella gara lunga del GP d’Argentina, andata in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. L’iberico, infatti, colleziona il quarto successo stagionale in altrettante gare tra sprint e distanza classica.Alle sue spalle, secondo in tutte le occasioni, il fratello Alex, che scivola a -16 in, mentre perde ancor più terreno Francesco, quest’oggi per la prima volta fuori dal podio in stagione, battuto da Franco, che lo avvicina anche ingenerale.(dopo gara GP Argentina)1. Marc(Ducati) 742. Alex(Ducati) 583. Francesco(Ducati) 434. Franco(Ducati) 375. Ai Ogura (Aprilia) 256. Johann Zarco (Honda) 257.