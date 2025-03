Oasport.it - Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda in testa, Bertelle migliore italiano

Leggi su Oasport.it

Angel Piqueras ha vinto il GP d’Argentina per la, imponendosi in volata davanti ad Adrian Fernandez, Jose Antonio, Matteoe Taiyo Furusato: cinque piloti racchiusi in 473 millesimi al termine dell’intensa gara andata in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. Altri tre italiani hanno chiuso in zona punti: Luca Lunetta settimo, Stefano Nepa decimo, Dennis Foggia quattordicesimo.José Antonioresta al comando dellagenerale con 41 punti e può fare affidamento su cinque lunghezze di vantaggio nei confronti di Adrian Fernandez, mentre Matteoè a quota 24 al pari con Angel Piqueras. Di seguito ladelaggiornata al termine del GP di Argentina.1. José Antonio(KTM) 412. Adrian Fernandez (Honda) 363.