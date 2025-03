Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2025: McLaren in vetta davanti, Ferrari dietro Williams e Sauber

Avvio molto negativo per laneldi F1. In Australia la Rossa ha concluso con l’ottavo posto del monegasco Charles Leclerc e il decimo di Lewis Hamilton. Appena 5 i punti raccolti dalla scuderia di Maranello in questa prima tappa del campionato, commettendo errori su tutti i fronti, ossia sul bilanciamento della monoposto e la strategia in gara.Sorride, invece, la. Il team di Woking ha dato conferma di godere della macchina migliore del lotto e l’affermazione di Lando Norris all’Albert Park è stata la risposta che ci si attendeva. Alle sue spalle l’olandese Max Verstappen ha regalato punti importanti alla Red Bull e lo stesso dicasi per George Russell con la Mercedes. A dare un contributo in tal senso per la Stella a tre punte è stato anche Kimi Antonelli, quinto sotto la bandiera a scacchi.