Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025: Marco Odermatt padrone, Paris in top-10

Loic Meillard ha vinto lo slalom di Hafjell, lasciandosi alle spalle il norvegese Atle Lie McGrath e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Lo svizzero ha firmato il miglior tempo nella prima manche e nella seconda si è difeso brillantemente, riuscendo a conquistare un successo pesantissimo per le sue ambizioni di.L’elvetico ha infatti approfittato della prova poco brillante del norvegese Henrik Kristoffersen (oggi quinto) per tenere aperta la lotta per ladeldi specialità: lo scandinavo è ora al comando con 47 punti di vantaggio su Meillard e 86 sul francese Clement Noel quando manca da disputare la finale di Sun Valley.Per quanto concerne ladelgenerale, invece, lo svizzeroaveva già festeggiato ieri pomeriggio: ora ha 590 punti di vantaggio su Henrik Kristoffersen ed è imprendibile quando si devono disputare soltanto i quattro atti conclusivi sulle nevi statunitensi.