Liberoquotidiano.it - Clamoroso negli Usa: ecco chi ha votato al Senato per Donald Trump, cambia tutto

Da questa parte dell'oceano, dove manifestiamo a favore dell'entità più pachidermica e inefficace della storia delle istituzioni (leggi Unione Europea), continuiamo a perdere di vista il senso prettamente americano dell'operato di. Detto coni toni spicci che potrebbero risuonare in qualche bar dell'America profonda (quella che non si involve mai in contrizioni politicamente corrette, ma mantiene sempre un fiuto di base libertario): Thee la sua amministrazione sono stati eletti per fare le cose, e le fanno. È il pragmatismo (corrente che peraltro rappresenta il principale contributo statunitense alla filosofia del ‘900) la bussola per interpretare i principali avanzamenti dell'agenda-. Che sono anziavanzamenti sul fronte interno, il fronte su cui sono state vinte le elezioni contro la politica parasocialista, tutta sussidi&ideologia, dei dem.