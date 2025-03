Ilrestodelcarlino.it - ’Ciotole d’Autore’, la ceramica per il sociale

L’artediventa veicolo di solidarietà con l’edizione 2025 di Ciotole d’Autore, l’iniziativa benefica organizzata da enteFaenza in collaborazione con il Comune di Faenza e il Rotary Club Faenza. La serata conclusiva si terrà giovedì 20 marzo al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza (Mic), offrendo al pubblico un’occasione per coniugare cultura, arte e beneficenza. Nato nel 2012 su iniziativa della ceramista Mirta Morigi, Ciotole d’Autore prevede la vendita di ciotole donate dagli artisti partecipanti all’ultima edizione di Argillà Italia. Il ricavato dell’iniziativa, oltre a sostenere le attività di enteFaenza, andrà a favore di Anffas Faenza, associazione impegnata nell’assistenza alle persone con disabilità intellettiva. "Anche quest’anno – spiega il presidente del Rotary Club Faenza, Scipione de Leonardis – destiniamo il ricavato della vendita delle ciotole per sostenere realtà impegnate nel