Cinghiali sulla loro strada | paura per 5 adolescenti

Tempo di lettura: < 1 minutoOggi, 16 marzo 2025, alle ore 12:20 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in contrada Greci, nel comune di Aiello del Sabato, per soccorrere cinque ragazzini che, durante una passeggiata all’aria aperta, si sono trovati in difficoltà a causa della presenza di un gruppo di.Spaventati dall’improvvisa apparizione degli animali, i ragazzi si sono rifugiati dietro un casolare abbandonato e hanno allertato i soccorsi. Grazie alla segnalazione, il personale dei Vigili del Fuoco è riuscito a localizzare immediatamente i giovani, che si trovavano in una zona non facilmente accessibile.I Vigili del Fuoco hanno raggiunto i ragazzini e, dopo averli rassicurati e accompagnati, li hanno condotti in una zona sicura, lontano dai pericoli.